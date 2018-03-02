Köylülerden 'ölüm yolu' tepkisi

DHA - Şubat ayı içerisinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlatan köylüler, karayolunun trafik kazalarına davetiye çıkardığını savunarak, "Karayolu, köyü ikiye bölmüş. Üst geçit var ama kullanamıyoruz. Hayvanlarımızı karşıya geçirmek zorundayız ama çok tehlikeli. Devlet büyüklerimizden ricamız bir çare düşünmeleridir. Karayolunu köyün ya üstünden ya da altından geçirsinler" dedi.

Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde bulunan Bilaloğlu köyünün sakinleri, sık sık ölümlü kazaların yaşanması nedeniyle 'ölüm yolu' olarak adlandırdıkları karayolunun güzergâhının değiştirilmesi için yetkililerden yardım istedi. Geçen 14 Şubat'ta, köy içinden geçen karayolunda yaşanan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya şahit olan köylülerden Şahin Aydın, yolun riskli olduğunu belirtti. Aydın, "4 kişinin öldüğü ölümlü kazaya şahit oldum. Otobüs ile otomobil çarpıştı ve ölümlü kaza meydana geldi. Burada yüzlerce kaza oldu. Burası sıkıntılı ve riskli bir yol. Üst geçit var ancak alt geçidin de olması gerekiyor. Köyün içinden karayolu geçiyor. Talebimiz, bu soruna bir çözüm bulunmasıdır. Kazada 4 kişi öldü, ben gözlerimle gördüm. Söylüyoruz ancak ilgilenen olmuyor. Büyüklerimizden bu yola bir çare düşünmelerini istiyoruz" dedi.

Köylülerden Fahrettin Dağ ise karşı yönden gelen sürücülerin yolun yapısı ve tümseklerden dolayı birbirilerini görmediğini ve kaza riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Çiftçilik ile uğraşıyorum. Yol yapılırken de söyledik, ancak derdimizi kimseye anlatamadık. Geçenlerde burada büyük bir kaza oldu, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Üst geçit de var, ancak kimse kullanamıyor. Yol, köyü ikiye bölüyor. Alt tarafında arsamız ve okulumuz, üst tarafında ise cami ve yerleşim yeri var. Biz tarladan yerleşim yerine yol üzerinden geçiyoruz, hayvanlarımızı buradan geçiriyoruz. Üst geçidi kullanmamız mümkün değil. Alt geçit var ama kullanılamıyor ve eski. Köy içerisinde de yola bağlantılar var, buradan çıkışlarda gelen araçlar kesinlikle görülmüyor. Daha önce hayvanlarımız da araç çarpması sonucu telef oldu. Biz yolun, köyün alt veya üst kısmına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.