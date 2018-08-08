Plaj kumu çalan turiste 1000 euro ceza

Yerel basında yayımlanan haberlere göre, Sardinya adasının "zümrüt kıyılar" olarak anılan kuzeydoğu bölgesinde tatil yapan turist, jandarma kontrolüne yakalandı. Bir pet şişe dolusu plaj kumu "çaldığı" ortaya çıkan turiste 1000 euro para cezası verildi. La Nuova Sardegna gazetesi, "kum hırsızı" turistin Napoli asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu yazdı.

Beyaz ve ince kumlu sahilleri İtalya'nın en güzel plajları listelerinde ilk sıralarda gelen Sardinya adası, bu doğal hazinesini korumak için 2017'de çıkarılan bir yerel yasayla plajlardan kum, midye kabuğu, taş gibi maddelerin alınmasını yasaklamıştı. "Kum hırsızı" olarak anılan bu kişilere 500-3000 euro arası cezalar kesiliyor.

Sardinya'daki havaalanlarında sık sık turistlerin bavullarında "çalıntı kum" aramaları yapılıyor. Geçen yıl yalnızca Alghero kentinin havalimanında 200 kg'den fazla plaj kumu ele geçirildi. 2015 yılı verilerine göre ise Sardinya'nın başkenti Cagliari'deki havalimanında ele geçirilen kum miktarı 5 tona ulaştı.

Sardinya'nın plajlarını koruma amacı taşıyan bir grup, Facebook'ta "Soyulan ve yağmalanan Sardinya" adıyla bir hesap açarak bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

26 binden fazla takipçiye sahip olan grubun hesabından paylaşılan "kum hırsızı yakalandı" haberlerine coşkulu yorumlar geliyor.

1000 euro ceza alan turist haberine de "Kumlar bizim plajlarımızda yaşıyor. Onları çalıp plastik şişelere hapsederseniz ölürler!", "Barbarlar", "Medeniyetsizler", "1000 euro çok az!" gibi yorumlar yazıldı.

Sardinya'nın plaj kumlarını korumak adına en uç önlemlerden biri de kuzey-batıdaki Stintino belediyesinden gelmişti. Belediye, buradaki ünlü La Pelosa plajını korumak için kum üzerine havlu ve örtü serilmesini yasaklamıştı. Yasak kararı, ıslak havlulara yapışan kumların plaj dışına taşınmasının önlenmesi amacıyla alınmıştı.

Sardinya'nın kumlarını çalarken yakalanan turistlerin sıklıkla, yasaktan haberdar olmadıklarını söyleyerek kendilerini savunmaya çalıştıkları belirtiliyor. Almanya yönetimi, vatandaşlarının bu durumda kalmasını önlemek için bir seyahat uyarısı yayımladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki seyahat uyarıları bölümünde, "Sardinya Bölgesel Yönetimi, 26 temmuz 2017 tarihli yasayla kumsallarının herhangi bir şekilde değişikliğe uğratılmasını ya da küçük miktarda da olsa kum, çakıl taşı ve kuvars taşlarının taşınmasını yasaklamıştır" deniliyor ve bu yasağa uymayanların para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.