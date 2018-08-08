Datça Belediyesi'nden esprili tatil çağrısı

DHA - Dolar ve euronun, Türk lirası karşısında değer kazanması nedeniyle yurt dışında tatil maliyetinin artması üzerine Datça Belediyesi'nce sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan esprili paylaşım yapıldı. Havadan çekilen Datça manzaralı fotoğraf, üzerine 'Kuru sabitledik! Datça'da 1 TL=1 TL Bekleriz' yazılarak, paylaşıldı. Belediyenin esprili paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Datça Belediyesi Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Osman Akın, döviz kurundaki artışa dikkat çekmek için bu paylaşımı yaptıklarını belirterek, "Dolar 5 TL, euro ise 6 TL'yi aştı. Yurt dışında paramızın değeri düştü. Haliyle yurt dışı tatil maliyeti de büyük oranda arttı. Bu durum yurt dışında tatil planı yapanları çok üzdü. Biz de tatilciler yurt dışı yerine Datça'yı tercih etsin, döviz artışından etkilenmeden tatil yapsınlar, istedik" dedi.