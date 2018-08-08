Naim Süleymanoğlu’nun 'kayıp kızı' ile ilgili tartışmaları bitirecek rapor

Hürriyet- Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı DNA incelemesine göre, Japon gazeteci Kyoko Mori’nin 27 yaşındaki kızı Sekai Mori’nin babası Naim Süleymanoğlu. Bu sonuçla birlikte, Japon Mori de yasal mirasçı konumuna geldi. Süleymanoğlu’nun mirası 4 kişiye bölünmüş olacak.

Naim Süleymanoğlu geçen yıl 18 Kasım’da hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü haltercinin vefatı sonrası dikkat çekici bir babalık davası açıldı. Japon Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun babası olduğunu öne sürerek dava açtı. Mori’nin söz konusu davayı açmasına, Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori’nin iddiasına ilişkin DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilen dosya sonrası rapor hazırlandı.

YASAL MİRASÇI OLUYOR

Konuya yakın adli bir kaynak, raporda çıkan sonuca göre Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu’nun kızı. ATK raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise, mirasın paylaşımına geçilecek.

ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR

Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu’ndan geriye ikisi İstanbul’da biri Ankara’da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak “ATK raporunun bu sonucuna göre, Süleymanoğlu, üç ayrı kadından 4 çocuk sahibi. Süleymanoğlu’nun hiçbir kadın ile resmi nikâhı bulunmuyor” şeklinde konuştu.

O PARA İÇİN DAVA AÇACAĞIZ

Süleymanoğlu’ndan geriye ise 2 milyon lirayı bulan 4-5 gayrimenkul bulunuyor. Süleymanoğlu’nun vefatından 4 ay önce kardeşi M. Süleymanoğlu’na 2 milyon liralık para transferi yaptığı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanoğlu Antalya’da bulunan 6 dönümlük arazisini satarak nakde çevirdi. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak “Vefatından kısa süre önce böyle bir para transferi yaptığını belirledik. Çocuklarına kalmaması için böyle bir işlem yaptığını düşünüyoruz. Bu para ile ilgili de alacak davası açacağız” dedi.