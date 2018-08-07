Doktorlar anlam veremedi! Tam 31 kilo...

40 yaşındaki Dan Maurer isimli adamın, doktorların anlam veremediği bir hastalığı vardı.

Dan'in testisleri kontrolsüz bir şekilde büyüyordu ve Dan artık bedenine hapsolmuş gibi hissediyordu.

Dan'in bu zorlu süreci 2006 yılında eşi Mindy ile düğünleri sonrası gittikleri balayında başladı.

İlk zamanlar kilosu yüzünden böyle olduğunu düşünse de aradan 1 yıl geçtikten sonra testisleri bir hindistan cevizi boyutuna ulaştı

Doktorlar bu durumu ilk başlarda tamamen fazla kilosuna bağlasa da durmak bilmeyen büyüme herkesin kafasında bir soru işareti bırakmaya başladı...

2015 yılına kadar ise kontrol edilemeyen bir şekilde büyümeye devam etti.

Eşi Mindy ile seks bile yapamayacak hale gelen Dan'in tuvalet ve duş gibi günlük aktiviteleri de kısıtlanmış durumdaydı ve hiçbirini tek başına yapamıyordu.

Sürekli olarak testislerini bandajlarla sarmak zorunda kalıyordu.

Kendi bedeninde hapis hayatı yaşadığını söyleyen Dan, prangalara bağlıymış gibi hissediyordu çünkü testislerini taşımakta oldukça zorlanıyordu.

Testislerindeki devasa lenf ödemi hayatını yavaş yavaş yaşanamaz hale getirdiği için 2015 yılında tek çare olarak ameliyat oldu.

2015 yılında, 8 doktor eşliğinde 14 saatlik bir operasyon sonrasında ise yepyeni bir hayata kavuştu!

Yüzme egzersizleriyle hem ağır ameliyat süreçlerini atlattı hem de en son 31 kiloya ulaşan testislerinden kurtulmuş durumdaydı.