O gün nikah salonlarında yer kalmayacak!

YAREN GÜZELARSLAN - HÜRRİYET/ İstanbul'un en çok nikah kıyılan ilçesi Bağcılar'da 8 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 08.08.2018 nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, özel olması için nikah tarihlerini 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 olarak belirledi. Bu niyetle 8 Ağustos tarihini isteyenler aylar öncesinden müracaatlara başladı. Her geçen gün artan ilgi sonucunda Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesi bu özel tarihte nikah kıydırmak isteyenlerle dolup taşıyor. En anlamlı ‘evet’ için 8 çılgınlığına kapılanlar, bu mutlu günlerini farklı ve anlamlı kılmak için aylar öncesinden müracaatlarda bulundu. Uyumlu tarihin yoğunluğu nikah salonlarını doldurdu. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Nikah Salonu’nda günlük 15 olan nikah sayısı bu özel günde 4’e katlanarak 66 oldu. Bu özel tarihin seçiminde çoğunlukla gelinlerin isteği olduğu ve damatların onları kırmayarak kabul ettiği belirtildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bu özel günde nikah kıyacak çiftlere bir ömür mutluluklar diledi.

Hayatlarını birleştirmenin heyecanı içinde olan çiftler, nikah saatini beklemeye başladı. Saat 09.30’da başlayacak ve 16.30’a kadar sürecek olan nikah kıyma işlemi 5 dakikada bir gerçekleşecek.