Araştırmanın sonuçlarına göre her ay bir milyon tatlı siparişi veriyoruz. En çok sipariş edilen 5 tatlı ise çikolatalı sufle, künefe, fırın sütlaç, waffle ve profiterol...

Tatlı; eğer moralimiz bozulursa düzelmesine yardımcı oluyor, mutluysak mutluluğumuzu katlıyor, enerjimizi yükseltiyor ve çoğunlukla yüzleri gülümsetiyor. Hal böyle olunca da yaz-kış demeden tatlısız yapamıyoruz. Tatlı tercihlerimizde geleneksel lezzetlerimizden vazgeçmezken dünyaca ünlü tatlılara da bayılıyoruz.

Künefeden sufleye, profiterolden cheesecake'e, trileçeden helvaya Yemeksepeti'nde her gün 31 bin porsiyon tatlı siparişi veriliyor. O verilerden yola çıkan şirket, 9,5 milyon kullanıcısının tatlı siparişlerini incelediği bir araştırmanın detaylarını açıkladı…

Yemeksepeti verileri tatlı sevdasının boyutlarını ortaya koyuyor:Kullanıcılar, 2018'in ilk yarısında 6 milyon porsiyon tatlı yedi.

Tatlı tercihlerinde hem geleneksel tatlar hem de dünya lezzetleri yer alıyor. Bu yılın ilk yarısında en çok sipariş edilen tatlılarda bir Fransız lezzeti olan çikolatalı sufle açık ara önde. Onu sırasıyla yöresel lezzetlerden künefe ve fırın sütlaç takip ediyor.

Bir Belçika lezzeti olan waffle ve yine bir Fransız tatlısı olan profiterol de ilk 5'te yer alıyor.

Sonbahar ve kış aylarında tatlı siparişlerinde ortalama yüzde 20 artış yaşanıyor. Son 8 yılı içeren verilere göre tatlı siparişlerinin patladığı ay ise Aralık ayı oluyor.

Tatlıyı en çok sevdiğimiz saat

Öğle yemeği saatlerinin başlamasıyla tatlı siparişleri de adımlarını hızlandırıyor ve gün sonuna kadar sürecek olan tırmanışına başlıyor. 15:00-17:00 saatlerinde atıştıracak bir şeyler arayanların gözde tercihi tatlı oluyor ve bu saatler arasında tatlı siparişleri öğle saatlerine göre yüzde 30 artıyor.

Tatlı siparişlerinin en yoğun olduğu zamanlar akşam saatleri. En çok tatlı sipariş edilen gün ise Pazar…

Erzurum, en tatlı sever kent. Erzurum'da geleneksel lezzetler daha çok tercih ediliyor. Bu lezzetlerin en sevileni künefe olurken sütlaç, kadayıf ve halka tatlısı ilk 5'te yer alıyor.

Tatlı sever kentlerin ikinci sırasında İstanbul, üçüncü sırasında ise İzmir yer alıyor. İstanbul ve İzmir'de en çok çikolatalı sufle, künefe ve fırın sütlaç tercih ediliyor.

Tatlıyı en çok seven kentler sıralamasının ilk 10 kenti şöyle devam ediyor: Ankara, Nevşehir, Rize, Gaziantep, Sakarya, Kocaeli ve Karaman…