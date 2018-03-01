200 bin dolar verip sevdiği köpeği klonlattı!

Ünlü şarkıcı Barbra Streisand, 2017 yılında ölen köpeği Samantha’nın 2 klonunun başarıyla üretildiğini söyledi. Gazete Habertürk'teki habere göre; farklı kişilik özelliklerine sahip klon köpeklerin adları Scarlett ve Violet.

Köpekleri üçledi: Streisand’ın kaybettiği köpeği Samantha ile uzaktan akraba bir köpeği daha bulunuyor. Oyuncu, hareketli ve kolay eğitilebilir bir tür olan Coton de Tulear’lar, yumuşak ve çok fazla olan tüyleriyle ünlü.Türkiye’de çok fazla bilinmeyen ve terrier cinsiyle karıştırılan bu türün ortalama yaşam süresi ise 14-16 yıl.

Bugüne kadar bilimsel çalışmalarla kendinden söz ettiren hayvan klonlama yöntemine ilk kez bir sanatçı başvurdu. Oyuncu, yönetmen ve müzisyen Barbra Streisand (75), Variety Dergisi’ne verdiği söyleşide geçen yıl 14 yaşında ölen Samantha adındaki Coton de Tulear cinsi köpeğinin iki klonunun başarıyla üretildiğini söyledi.

Sanatçı, Violet ve Scarlett adını verdiği iki köpeğin Samantha ölmeden hemen önce ağzı ve karnından alınan hücrelerle klonlandığını belirtti. Oscar ödüllü sanatçı, klon köpeklerinin fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaştı.

Köpeklerinin birbirlerine çok benzediği için ayrı renklerde giydirdiğini anlatan Streisand, “Samantha’nın bakışlarını ve ciddiyetini görmek için minik yavruların büyümesini sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Streisand, klonlama işlemini nerede ve hangi bedelle yaptırdığı konusunda ise bilgi vermedi. Ancak 2015 yılında Güney Koreli Sooam Biotech laboratuvarı, 100 bin dolar karşılığında köpek klonlaması yaptığını duyurmuştu.