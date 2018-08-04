Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Haftada iki kere yapılması planlanan ve bu sistemin ardından 7 haftadır devreden Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye tutarı 13 milyon 28 bin 226 lira olarak açıklandı.

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yeni sisteme giren Sayısal Loto'da 4 haftadan sonra 6 bilen çıkmamasının ardından büyük ikramiyenin alt gruplara dağıtılma süreci kalktı ve bu sistem ile birlikte 7 hafta 6 bilen çıkmadı. Geçtiğimiz haftadan bu çekilişe 10 milyon 743 bin 113 lira devretmişti. Bu hafta yapılan çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 16 milyon 756 bin 570 lira, büyük ikramiye tutarı ise 13 milyon 28 bin 226 lira olarak açıklandı. Çekiliş bilgileri birazdan açıklanacak. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İtşe 4 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 AĞUSTOS 2018)

4 Ağustos Sayısal Loto sonucu: 13 - 21 - 24 - 30 - 45 - 46