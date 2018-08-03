Kaybolan çocuk sayısı ürkütüyor

Rapora göre 2017 yılında hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri/vatandaş tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen, yani kaybolan çocuk sayısı 11 bin 563 olarak açıklandı. Bu çocuklardan 273’ü erkek çocuk ve 108’i kız çocuğu olmak üzere 381 yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

Raporda son10 yılda toplam 116 bin 94 çocuğun kaybolduğu aktarılırken, sadece 2017 yılında 5 bin 756 kız çocuğunun kaybolduğu belirtildi.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında kız çocukları en fazla İstanbul’da kayboldu. İstanbul’da yıl içerisinde emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak, güvenlik birimlerine getirilen kayıp kız çocuğu sayısı 507 oldu. İstanbul’u; Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir ve Adana takip etti.

Rapora göre 2017 yılında kaybolan çocuklar ile ilgili TÜİK verileri incelendiği zaman ürkütücü bir gerçek de ortaya çıkıyor. Kaybolan 11 bin 563 çocuğun yüzde 30.6’sı yani 3 bin 543’ü bağımlılık yapan madde kullanırken, 7 bin 920’sinin madde kullanmadığı görülüyor.