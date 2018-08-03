12 günlük bebeğin dişi çekildi

İngiltere'de hekimler henüz 12 günlük kız bebeğin dişini çekmek zorunda kaldı. Diş hekimleri, Isla-Rose Heasman'un şu ana kadarki en genç hastaları olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’nin, BBC’den aktardığı Hayley Westcott imzalı habere göre, Isla-Rose daha bir ayını bile doldurmadığı için anestezi yapılmadı, sadece dişe uyuşturuculu krem sürüldü. Hekimler cesaretinden dolayı Isla-Rose'a üzerinde "Bugün ilk dişimi çektirdim" yazan renkli bir çıkartma verdi.

(Dişçiler cesur bebek Isla-Rose'a üzerinde "Bugün ilk dişimi çektirdim" yazan renkli çıkartmalardan verdi)

Uzmanlara göre, doğum dişi nadiren görülse de, bebek için oldukça riskli.

Doğum dişi, sadece emzirme sırasında sorun olmuyor.