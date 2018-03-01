Ejderhaya benzemek için 40 bin Pound harcadı

57 yaşında olan eski bankacı Eva Tiamat Baphomet Medusa. AIDS olduğunu öğrendikten sonra cinsiyetinden vazgeçti ve ejderhaya benzemek için kulaklarından, burnunu kestirdi.

Şimdi herkese insan olarak doğduğunu ve ejderhaya dönüştüğünü söylüyor. Sayısız kere bıçak altına yatan Eva kadın ya da erkek olmak istemediğini ejderha gibi efsane olmak istediğini söyledi.

Medusa vücudunun %95'ine dövme yaptırdı ve cinsel organını kestirdi, ejderhaya benzemek için de vücuduna deri ekleterek boynuz görünümüne sahip oldu. Eva bütün ameliyatlara 40 bin Pound harcadı ve ona göre herşeyden önemlisi maneviyat ve kişisel haz...

''İnsanların ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum tüm dünya karşıma geçse bütünlüğümle ilgili pişmanlık duymam'' ifadelerini kullandı.



Kaynak: Boxer dergisi