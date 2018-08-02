'Param yok, bana bu kitabı alır mısınız?'

Genç kadın, kitapçıdaki kişilere, "bana bu kitabı alır mısın" sorusunu sordu.

"Bana kitap alır mısın?" sorusuyla bir sosyal deney yapıldı. Video, 30 temmuzda sosyal medyada paylaşıldı.

Bir kitapçıda yapılan deneyde, genç bir kadının kitapçıda bulunan kişilerden, kendisine, gösterdiği kitabı satın almalarını istedi. Parasının olmadığını ve elinde tuttuğu kitabı okumayı istediğini söyleyen genç kadın, kitapçıdaki kişilere, "bana bu kitabı alır mısın" sorusunu sordu.

Videonun tamamında, "bana bu kitabı alır mısın" sorusu sorulan kişilerin, genç kadına kitabı satın almayı kabul ettiği görülüyor.