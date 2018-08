Turizmcilerden tatil uyarısı! Sakın...

Bu kararın turizm sezonu açısından son derece olumlu olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Yöre Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, Ege'de tam anlamıyla bayram yaşanacağını söyledi. Doluluk oranlarına dikkat çeken sektör temsilcileri ise rezervasyon yaptırmadan tatile çıkılmaması uyarısında bulundu.

Ege'nin gözde turistlik yerleri arasında bulunan Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça, Aydın'ın Kuşadası ile İzmir'in Çeşme, Foça, Dikili, Karaburun ilçelerinde yaz mevsiminde yoğunluk yaşanıyor. Hükümet, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına karar verdi. Tatil kararı, Ege'deki turizmciler arasında heyecan yarattı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle durgunluk yaşanan sektör, hareketliliğin artmasıyla iyice canlandı. Turizmciler, hareketliliğin her geçen gün artmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, bayram tatili için de uyardı. Turizmciler, özellikle tatil için rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

'KÖTÜ GİDİŞİ TOPARLADIK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Yöre Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, Ege'de, 21 Ağustos'ta birinci günü başlayacak Kurban Bayramı'nda tam anlamıyla bayram yaşanacağını söyledi. Bu kararın, turizm sektörü ve seyahat acenteleri açısından olumlu olduğunu kaydeden Tolga Gencer, özellikle oteller ve seyahat acentelerinin yüzünün bir nebze olsun güleceğini dile getirdi. Sektör açısından kolay sezon olmadığının altını çizen Gencer, "Haziran ve temmuz ayında seçim ortamı vardı. Ayrıca ülkedeki bazı karışık durumlardan dolayı çok da parlak bir dönem yaşanmadı; ama şu sıralar bu kötü gidişi toparladık gibi görünüyor" diye konuştu.

Turistlerin, otellerde fiyatlar konusunda da sürpriz yaşamayacağını aktaran Gencer, "Eskiden otel fiyatları belirsiz ve yaz sezonu fiyatları bilinmezdi; çünkü son dakika açıklanırdı. Şimdi bütün tatil tesisleri ocak ve şubat ayından itibaren sezonun bütün fiyatlarını açıklıyorlar. O nedenle fiyatlar konusunda turistler sürpriz yaşamayacak. Her şey açık ve net" dedi.

İzmir bölgesinde, özellikle Çeşme'de turizmcilerin yüzlerinin güldüğünü de belirten Gencer, bayram tatilinde bütün otellerin yüzde 100 dolacağına inandığını söyledi.

DATÇA EN YOĞUN ZAMANLARINDAN BİRİNİ YAŞIYOR

Yoğunluğun yaşandığı turizm cennetlerinden Datça'daki otellerin doluluk oranı, şimdiden yüzde 100'lere yaklaştı. Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, 24 Haziran'da yapılan seçimler nedeniyle tatil yörelerinde inanılmaz bir durgunluk yaşandığını hatırlatarak, "Bu yıl seçimler nedeniyle haziran ayında turizmde inanılmaz bir durgunluk vardı. Temmuz ayıyla birlikte son yılların en yoğun sezonu yaşanıyor. 30 yıldır Datça'dayım, bu kadar yoğun bir temmuz ayı görmedim. Bunun yanı sıra Kurban Bayramı tatilinde rezervasyonlar tamamen dolmuş durumda ve hiçbir yerde boş oda yok. Beklentimiz, bayram tatili sonrası bu yoğunluğun bir miktar, eylül ayına da sarkması" dedi.

Datça'ya ve çevre ilçelere gelmeyi planlayan tatilcilere de uyarılarda bulunan Sancakdar, "Tatilcilere tek tavsiyem; lütfen ama lütfen, rezervasyonlarınızı yaptırın. Rezervasyon garantisini elinize almadan yola çıkmayın; çünkü bayram süresince her yer dolu, sokaklarda kalmayın" diye konuştu.

BODRUM 15 EYLÜL'E KADAR DOLU

Bodrum'daki turizmciler de bayramda yüksek doluluk beklediklerini söyledi. Yaz sezonu için 2 yıl öncesindeki doluluk oranlarının yakalandığına dikkat çeken turizmciler, tatilcilerin kalacakları otellerle mutlaka iletişime geçmeleri konusunda uyardı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, şunları söyledi:

"Bodrum 24 Haziran'dan itibaren dolu. Eylül'ün ilk haftasına kadar rezervasyonlar güzel gözüküyor. Ekim'in 15'i sonuna kadar da yabancı misafirlerimizin rezervasyonları var yani eylülün 15'ine kadar Bodrum dolu gözüküyor. Kurban Bayramı'nın da 9 güne çıkması buna vesile oldu. Tabi ki iç pazarı daha çok canlandıracak. Turizmde 2015'i geçiyoruz. 2014 yılı verilerine de yaklaşırız hatta yakalarız gibi düşünüyorum. Vatandaşlarımız artık çok bilinçlendi. İnternetten bakıyorlar, rezervasyonlarını yaptırıyorlar. Rezervasyon yaptırmadan gelen olmuyor artık. Eskiden çıkıp geliyorlardı. Şimdi biraz daha bilinçli olmaya başladık, diye düşünüyorum. Bayramda Bodrum'a gelmek isteyenler, önceden otellerle iletişime geçerek, rezervasyonlarını yaptırsınlar."

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise "Bodrum'da, bayramda yüksek bir doluluk bekliyoruz. Bayramda oteller bazında konuşacak olursak yüzde 90'ın üzerinde bir doluluk var. Genel olarak bakarsak son 2 yılın üzerinde bir doluluk. İyi bir sezon geçiyor" dedi.

KUŞADASI'NDA YÜZDE 95 DOLULUK

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, bayram için otellerin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığı açıklandı. Bayram tatilinin uzatılmasından önce tüm otellerin dolduğunu, tatilin 9 güne çıkarılmasıyla daha yoğun talebin olacağını kaydeden Kuşadası Otelciler Birliği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, "Kuşadası'nı tatil için düşünenler sıkıntı yaşamamak için rezervasyon yaptırdıktan gelmeli" dedi. Tatilin 9 gün olarak açıklanmasının, otelcilere büyük katkı sağlayacağını belirten Özden, "Uzatma olmadan önceki bayram tatili için çok ciddi bir doluluk vardı. Kuşadası'ndaki otellerimizde doluluk oranları yüzde 95'lere ulaştı. Gelmek isteyenler rezervasyonlarını bir an önce yaptırsınlar, son dakikaya kalanlar yer bulamaz. Tatilin uzaması doluluk oranlarına daha büyük katkı yapacak. Otellerimizde daha önce 4- 5 günlük bayram için doluluktan söz ederken, şimdi 9 gün için geçerli olacak. Tatilin süresi uzayacağı için otellerdeki doluluk oranları artacak, dolaysıyla tatilin uzaması turizmcilere, otelcilere yaradı" diye konuştu.

MARMARİS AĞUSTOS'TA DOLU

Marmarisli turizmciler ise hazırlıklarını 1 ay önceden tamamladıklarını söyledi. Bu yıl turizm sezonunun çok yoğun geçtiğini belirten Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Herkesin bildiği gibi temmuz ve ağustos ayları, turizm sezonunun en yüksek ve en dolu olduğu dönemler. Bu periyotta, özellikle iç pazarda gerçekten patlama yaşıyoruz. Bayrama yer bulabilmek çok da mümkün değil. Marmaris, şu an ağustos ayında dolu. Konaklama tesislerinde yer yok. Bayramda da büyük ilgi gördük. Dolayısıyla bayramda inşallah yer bulurlar. Turizmciler olarak dolu, keyifli ve çok güzel bir bayram geçireceğiz" dedi.

Kentte faaliyet gösteren 4 yıldızlı otelin genel müdürü Salim Akçay, "Türk misafirlerimiz seçim, üniversite sınavları ertelenmesiyle ilgili yaşanan birçok gelişmede tatil planı yapamadı. Son 1 ay içinde Kurban Bayramı için ciddi rezervasyon aldık. Şu an bizim otelimizle beraber tüm her şey dahil çalışan nitelikli otellerin hepsi dolu. Kısıtlı sayıda yerler kaldı. Tatile çıkacak olanlar, bir an önce rezervasyon yaptırmalıdır" diye konuştu.

Kentteki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Çetin Erzenci de "Çalışanlar tatil programlarını temmuz ve ağustos ayları için yaptı. Tüm programlarını yüksek sezon dediğimiz aylarda yaptıkları için yoğunluk en yüksek seviyede. Birçok otelde yer yok. Bu kötü değil, güzel bir şey. Konaklama tesislerinden öyle yüksek fiyatlara da yararlanmıyorlar. 9- 10 taksitle gelip, memleketimizin güzelliklerinden faydalanıyorlar. Bu cazip fiyatlar ve kampanyalar nedeniyle doluyuz. Keşke her sene böyle tatil aralıkları genişletilerek çalışma yapılsa. Bu tür tatillerle otelcisinden küçük esnafına kadar herkes kazanıyor. Marmaris'te şu anda herkes memnun" dedi.

FETHİYE'DEKİ TURİZCİLER MEMNUN

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turizmciler de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. 45 bin yatak kapasiteli ilçede, karardan sonra rezervasyon taleplerinin de arttığı belirtildi. Turizmciler, Fethiye'de tatil yapmak isteyenlerden acele etmesini isterken, bayram tatilinde otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını belirtti.

İlçenin en önemli turizm derneklerinden Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (Çalış-Der) Başkanı Mete Ay, "Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetimize çok teşekkür ederim. Turizmcilerin sorunları varken, böyle bir kararın verilmesi turizmcileri çok sevindirdi. Tüm turizm camiasına da hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise bugün itibarıyla otellerde yüzde 90'larda seyreden doluluğun, bayram tatiliyle birlikte yüzde 100'e çıkacağını söyledi. Kışın yapılan tanıtımların etkisinin de yüksek olduğunu belirten Uysal, "2018 yazında Türk müşterilerimiz çok ciddi oranda tatil için Fethiye'yi tercih etti. Çok güzel bir yaz dönemi geçiriyoruz. Kurban Bayramı dönemi için de çok az yerimiz kaldı. Bu tatil ile birlikte rezervasyonlar tavan yapacaktır. Kış aylarında yaptığımız tanıtımlarında büyük bir etkisi oldu. Yerli turist Fethiye'yi tercih ediyor" dedi.