Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki sonuçlarına göre dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 85 bin 221 lira, büyük ikramiye tutarı ise 312 bin 783 lira olarak açıklandı.

On Numara sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 6 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Kişi başı 53 bin 106 lira kazanmıştı. Bu hafta yapılan çekilişte ise dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 85 bin 221 lira, büyük ikramiye tutarı ise 312 bin 783 lira olarak açıklandı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Peki, bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre On Numara'da çıkan numaralar neler? İşte 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama...

ON NUMARA SONUÇLARI (30 TEMMUZ 2018)

30 Temmuz On Numara sonuçları: 08 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25 - 28 - 30 - 34 - 39 - 40 - 43 - 48 - 53 - 59 - 64 - 66 - 67 - 71 - 79