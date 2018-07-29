Hırsızlardan mastürbasyonlu yeni şantaj yöntemi

İnternet üzerinden şantaj ve dolandırıcılık yapan çeteler, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde çok sayıda kişiden, "ellerinde mastürbasyon görüntüsü" olduğu iddiasıyla para sızdırmaya çalışıyor.

BBC’nin haberine göre, Hollanda polisine göre, son günlerde çok sayıda kişiye elektronik posta mesajlarıyla şantaj yapıldı. Mesajlarda, alıcının bir porno sitesini ziyareti sırasında bilgisayar kamerasının hacklendiği belirtiliyor.

Elektronik posta gönderilen kişi, “istenilen parayı yatırmadığı taktirde, mastürbasyon yaparken kaydedilmiş görüntülerini internet üzerinden yayınlamakla” tehdit ediliyor.

Dolandırıcılar tarafından gönderilen e – posta mesajında alıcının daha önce kullandığı ya da mevcut şifresi de yazılarak, gerçekten özel bilgileri ele geçirilmiş izlenimi veriliyor.

Hollanda polisi, son zamanlarda bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini belirterek, sosyal medya üzerinden bir uyarı yayınladı.