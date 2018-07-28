Mısıroğlu'nun manevi torunu hakaret yağdırdı!

Pul basılması ile ilgili paylaşılan fotoğraflar Kadir Mısıroğlu'nun Facebook sayfasından ve Mısıroğlu’nun manevi torunu Nurullah Mısıroğlu'nun kişisel Twitter hesabından "Posta ve Telgraf Teşkilatı Umum Müdür Yardımcısı “Adil Zembat Bey”e bu kadirşinaslıktan mütevellit teşekkür ederiz" notuyla paylaşıldı.

Ancak, kısa süre sonra Mısıroğlu'nun parasını vererek kendisi adına pul hazırlattığı ve bunu da devletin jesti gibi sunduğu anlaşıldı.Tepkiler üzerine bir mesaj paylaşan Nurullah Mısıroğlu, "Üstad Kadir Mısıroğlu’nu TT’ye sokan 'Sazan Kemalistlere' teşekkür eder. Gayr-i ahlâki paylaşımlar yapanlara da Üstadımızın şu sözünü hatırlatırız: 'İstediğiniz Kadar Havlayın, Benim Fino Köpekleriyle İşim Yok'" diye yazdı.

İsteyen herkes kendi adına pul bastırabilir

PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan "Kişisel Pul" bölümünde, isteyen herkesin gerekli şartları sağlayıp, başvuruyu yapıp parasını verdikten sonra kandi adına pul bastırabileceği belirtiliyor. 2005 yılından bu yana devam eden uygulama, pek çok kullanıcının hatıra ve yıl dönümleri için hediye seçiminde favorisi.