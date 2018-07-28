Balıkçılar bu balığa av yasağı getirilmesini istiyor

Karadeniz ve Akdeniz’de yaşayan, tatlı su olmasına rağmen İznik Gölü’ne de uyum sağlayan gümüş balığı, diğer canlı türlerine zarar verdiği için av yasağı dışında bırakılıyor. Yunanistan, İtalya ve ABD başta olmak üzere 24 ülkeye ihraç edildiği belirtilen gümüş balığının av yasağı olmaması balıkçıları isyan ettiriyor. Eskiden gümüş balığı avcılığından daha çok kazandıklarını, ancak av yasağının olmaması ve yılın her günü avlanılmasından dolayı yeterli balık çıkmadığını ifade eden balıkçılar, göle zarardan çok faydasının olduğunu belirttikleri gümüş balığı için belirli bir dönemde av yasağı getirilmesini istiyor.



"BÜTÜN BALIKLARIN YEMİ GÜMÜŞ BALIĞIDIR"

34 yıldır balıkçılık yapan ve 7 yıldır da gümüş balığı avlayan Ali Kılıç, gümüş balığının av yasağı kapsamına alınması için müracaat ettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını belirterek, “Gümüş balığı 3-4 gün evvel güzeldi. Bugün hava şartlarından mı nedir, pek çıkmadı. Bu balıkçılık böyledir. Ne der büyüklerimiz; bir gün av eti, 40 gün taban eti. İznik Gölü’nden ne kadar gümüş balığı çıkacağı hiç belli olmuyor. 1 günde 10 ton da tutabilirsin, 1 ton da tutabilirsin. Bu nasip işidir. Balıklar Bandırma’da bulunan şirkete gidiyor. 24 ülkeye gittiğini biliyoruz. Kimisi köpek maması filan diyor ama zannetmiyorum. Çünkü bu hamsiden daha pahalıya geliyor. Gümüş balığından eskiden çok iyi para kazanıyorduk da şimdi çok zor. Devlet bu balığın istilacı olduğunu söylediği için bir yasağı yok. Biz de sürekli avlanıyoruz. 12 ay yasak yok. Biz o kadar müracaat ettik, diğer balıklar gibi bir dönem yasak olmasını istedik, ama olumlu cevap alamadık. Göle hiçbir zararı yok, faydası var. Bütün balıkların yemi gümüş balığıdır” dedi.