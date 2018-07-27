Herkes çıplak gezebiliyor ama bir şartla...

Belize'deki Coco Plum Adası'nda çıplak gezmek serbest. Fakat küçük bir şart var. O da 21 yaşından büyük olmak.

21 yaşından küçüklerin adım atamadığı adada ziyaretçilere dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest kılınıyor.

Orta Amerika'nın turizm ülkesi Belize'de bulunan 'Coco Plum' Adası'na girmek için 21 yaşından büyük olmak gerekiyor. Adada, dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest.

İsteyenlerin çıplak gezebileceği adada konaklamanın bedeliyse binlerce dolar...

Belize'deki 'Coco Plum' Adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.

Ada, balayı kutlamak isteyenler başta olmak üzere her yaştan çiftin tercihi. Ancak çocuklu aileler kabul edilmiyor

Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta.

Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, sörf gibi etkinliklere de katılabiliyor.

Her yıl yoğun talep gören adada haziran ayına kadar yer bulmak mümkün değil.

Dünyanın her yerinden insanların akın ettiği otel çok popüler o yüzden önceden rezervasyon yaptırmak şart.