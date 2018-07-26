Süper Loto sonuçları belli oldu

Süper Loto sonuçları açıklandı. Nefelerin tutularak beklendiği Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki ofisinde gerçekleşti. MPİ Süper Loto çekilişi saat 21.15'te MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. 561. hafta Süper Loto sonuçları 26 Temmuz çekilişinin ardından belli oldu. Bu hafta 6 bilen çıkmadı ve Süper Loto devretti. İşte MPİ Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 26 TEMMUZ:

Süper Loto - 26 Temmuz talihli rakamlar: 16 - 20 - 39 - 45 - 50 - 52

Süper Loto'nun 561. Haftada 6 bilen çıkmadı ve Süper Loto büyük ikramiye bu hafta devretti.