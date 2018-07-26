Miras kavgası kanlı bitti

DHA - Ahmet Sinder (59), ağabeyi Salih Sinder'i (62) tüfekle vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Çan'a bağlı Uzunalan köyünde ailelerinden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle aralarında husumet oluşan Ahmet Sinder ile ağabeyi Salih Sinder, bir kez daha tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evinden pompalı tüfeğini alan Ahmet Sinder, ağabeyine ateş açtı. Salih Sinder, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesi üzerine köylüler olay yerine geldi. Olayın ardından eve giren Ahmet Sinder, bu kez aynı silahla kendisine ateşledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma iki kardeş aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.