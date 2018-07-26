DGM'nin toplattığı kitap 17 yıl sonra tekrar yasak

2001’de Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından toplatılan “Kürt Tarihi” adlı eser hakkında 17 yıl sonra yeniden Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından toplatma kararı verildi.

T24- Kürt Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan ve Avesta Yayınları’ndan çıkan “Kürdistan Tarihi” isimli kitap, 17 yıl sonra yeniden yasaklandı.

Kitabın ilk baskısı 2001’de İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından toplatılmıştı. Yapılan yargılamada yayınevine para ve hapis cezası verilmişti.

Son toplatma kararı ise Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

9 kitap yasaklanmıştı, 10 kitap hakkında da bilgi istendi

Yayınevi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Avesta’nın 10 kitabı hakkında daha bilgi istediği bildirildi.

Kitabın basıldığı yayınevi olan Avesta’nın 9 farklı kitabı da bir süre önce yasaklanmıştı.

Toplatma kararı verilen ve birçoğu doktora tezleri içeren kitaplar şunlar:

Kan, İnançlar ve Oy Pusulaları,

Cesur Adamların Ülkesine Yolculuk,

Tasavvur mu Gerçek mi?,

Mahabad Kürt Cumhuriyeti Büyük Güçlerin Politikasında Kürtler 1941-1947,

Mağdur Diasporadan Sınırötesi Vatandaşlığa mı?,

Ülkemde Bir Yabancı,

Çaldıran Savaşı’nda Osmanlılar Safeviler ve Kürtler,

Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur: Yezidi Tarihinden Kutsal Şiirler ve Dinsel Anlatılar,

Kürdistan Bayrağının Altında ve Irak’ta Soykırım.

Avesta Yayınlar Türkiye’de 23 yıldır Kürtçe kitap yayımlıyor. Bugüne kadar yayınladığı Kürtçe-Türkçe kitap sayısı 600’ü aştı.

Toplatma kararı verilen “Kürdistan Tarihi” kitabının künyesi:

Editörler: M. S. Lazarev ve Ş.X. Mıhoyan

Yazarlar: M.S. Lazarev, Ş.X. Mıhoyan, E.İ. Vasilyeva, M.A. Gasratyan, O.İ. Jigalina

Rusçadan Çeviren: İbrahim Kale