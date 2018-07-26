İzlerken aman buna dikkat...

2018 yılının en büyük gökyüzü olayı olarak kabul edilen aynı zamanda 21. yüzyılın en uzun ay tutulması ‘’Kanlı Ay’’ için tüm dünya nefesini tuttu.

DHA - İnsanoğlunun hayatında nadir olarak tanık olma imkanı bulduğu bu gökyüzü olayı aynı zamanda amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için de kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor. Toplam 1 saat 43 dakika sürecek ve binlerce fotoğraf tutkununu heyecanlandıran ay tutulması aynı zamanda Türkiye’den de net bir şekilde izlenebilecek. Canon, ayın en güzel pozunu yakalamak isteyenlere altın değerinde önerilerde bulunuyor.

İlk adım telefonunuza uygun uygulamaları indirin

Hayatınızın ya da koleksiyonunuzun en iyi karesini çekmek için mobil uygulamaların nimetlerinden faydalanmak gerekiyor. Photographer’s Ephemeris uygulaması ayın doğma ve batma zamanları, rotası ve fazları için faydalı bilgiler verirken; Photopills uygulaması ise ayın gökyüzündeki pozisyonuna dair tüm detayları sunarak, ayın en iyi ve en parlak pozunun yakalanmasına yardımcı oluyor.

Doğru lens kullanımı ile ayı kadraja sığdırın

O akşam kişileri en çok zorlayacak konuların başında ayı kadraja olabildiğince büyük sığdırabilmek geliyor. Ayın yüzeyindeki asteroidlerin açtığı her kraterin görülmesi için lens kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten David Noton: “Yaklaşık 600 mm netleme mesafeli bir full frame DSLR makineye uzun bir telefoto lensi takarak, kompozisyonu uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu sağlamak için tutulmanın olduğu gün EF 200-400mm f/4L IS USM Ext.1.4 x lensten ve Canon EOS 5D Mark IV’ten yararlanın” diyor.

Tripod kullanın, en ufak detayı yakalayın

Ay gökyüzünde sanıldığından çok daha hızlı ilerliyor. Bu nedenle en kusursuz anı yakalamak için bir yandan zamanla da yarışılıyor. Kullanılacak uzun lens de hesaba katılırsa sağlam bir tripod çekim ile en ufak detayı bile yakalamak kolaylaşabiliyor.

Düşük ışıklarda yüksek performans sunan makineler tercih edin

Ayın tüm fotoğrafı kapladığı çekimlerin yalnızca astronomik değeri bulunuyor. Ancak bir manzara fotoğrafı çekmek isteniyorsa ay bir ışık kaynağı olarak kullanılabiliyor. Az ışığa sahip olması nedeniyle fotoğraf çekmenin zor olduğunu dile getiren David Noton: “Bunu önlemek için düşük ışıklarda yüksek performans sunan fotoğraf makineleri tercih etmek gerekiyor. Gece fotoğrafçılığında da harika sonuçlar veren fotoğraf makinelerinden yararlanabilirsiniz” diyor.