Çorlu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

DHA - Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Çorlu'da akşamüstü başlayan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Çetin Emeç Bulvarı ile Bülent Ecevit Bulvarı'nda, rögarlar taşması sonucu yollar göle döndü. Yoğun su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı araçlar ise yoğun su birikintisine girmesi sonucu arızalandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş merkezleri ile minibüs duraklarına sığındı.