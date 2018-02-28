Soğuktan korunmak için çöp kutusuna sığındı

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde soğuk havadan korunmak için çöp kutusuna sığınan bir sokak köpeğinin fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan gündemlerinden oldu.

Ülkeyi etkileyen dondurucu soğuklardan etkilenip ısınmak için bir parktaki çöp kutusuna saklanan sokak köpeği yetkililer tarafından koruma altına alındı.

Hayvan barınağının, köpeğin bulunduğu ana ilişkin sosyal medyadan paylaştığı bu kare ise kısa sürede yayıldı.

Henüz bir isim verilmeyen 18 aylık köpek şimdi barınakta ve sahiplendirilmeyi bekliyor.

Sokakta yaşayan pek çok hayvan kışın zor şartlarında soğuktan korunmaya çalışıyor ve yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Hayvan severler sokaklara yemek ve su bırakılması yönünde çağrıda bulunuyor.

Bazı yurttaşlar tarafından ise hayvanların barınması için 'hayvan evleri' yapılarak soğuktan korunmalarına yardımcı olunmaya çalışılıyor.