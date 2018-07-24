Kararname ile sivrisinekler yasaklandı!

Sel sularının oluşturduğu bataklık alanlar bölgede sivrisinek istilasının yaşanmasına neden oldu. Belediye başkanı bu sorun karşısında çareyi resmi kararname çıkararak sivrisinekleri yasaklamakta buldu.

Sarthe nehri kıyısındaki Briollay kasabası hazirandaki sellerin ardından bu ay sivrisinek istilasına uğrayınca sürekli ısırılmak halkın baş şikayeti haline geldi. Yolda durdurulup sivrisinek ısırığı şikayeti dinlemekten sokağa çıkamaz hale gelen Belediye Başkanı Andre Marchand, bir belediye meclisi üyesinin tavsiyesine uyup kararname çıkardı.

KASABA HALKINA MESAJ VERİLMEYE ÇALIŞILDI

Briollay bölgesi sınırları içinde sivrisinekleri yasaklayan kararnamenin muhataplarına vız gelip tırıs gideceğini bildiğini vurgulayan Marchand, sadece kasaba halkına mesaj vermeye çalıştığını söyledi.

France Info radyosuna konuşan belediye başkanı ”Aslında elimden hiçbir şey gelmeyeceğini yerel halkın anlamasını sağlamanın esprili bir yoluydu. Gerçekten de çoğu bunu komik buldu” dedi.

SİVRİSİNEKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI YETERSİZ KALDI

Şakayla yetinmeyen Marchand, belediye meclisi, kreş ve ilkokulların yakınlarına ‘sivrisinek savan tuzaklar’ kurdu. Yerel halk da bahçelerine sivrisinek savarlar yerleştirdi.

Giderek havanın kurumasıyla birlikte sivrisinek sayısı giderek azalırken Marchand bir dahaki selde yine sivrisinek istilasına uğramalarının kaçınılmaz olacağını belirtti.

DAHA ÖNCE DE ‘UZAYLILAR GİREMEZ’ KARARNAMESİ ÇIKARILMIŞ

Fransız kasabalarında tuhaf kararnameler çıkarmak bir gelenek.

Şaraplarıyla ünlü Châteauneuf-du-Pape kasabasına belediye başkanının çıkardığı kararnameyle uzaylıların girmesi 60 küsur yıldır yasak. 2017’de belediye başkanı ”UFO’lar inmedi, uzaylılar istila etmedi, demek ki kararname işe yaradı” esprisini yapmıştı.