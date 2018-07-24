Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

DHA - Olay, saat 17.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz Yolu mevkiinde meydana geldi. Osman Karacadağ, 42 AAJ 83 plakalı otomobiliyle İvriz yönüne gittiği sırada aniden fenalaştı. Otomobil, fenalaşan sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun solundaki şarampole düştü. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Karacadağ, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.