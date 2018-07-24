DHA - Merkeze bağlı Kuzyaka Köyü Baylar Mahallesi ve Şeyh Köyünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren ve ceviz büyüklüğünde olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Dolu nedeniyle otomobillerin camları ve bazı evlerin kiremitlerinin kırıldığı görüldü.
24 Temmuz 2018 16:04
Ceviz büyüklüğünde yağdı: Hayatı felç etti...
KASTAMONU’da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, otomobillerin camlarını kırdı.
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