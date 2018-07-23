DHA - İlçede çatı tamir işleriyle uğraşan Muhammet Çakır, 4 günlükken pazaryerinde bir köylüden ördek yavrusu satın aldı. Çakır, 15 gündür hergün elleriyle beslediği ördeğe, erkek olduğu için 'Paşa' adını verdi. Ördek, mahallede sahibinin peşinden ayrılmıyor. Muhammet Çakır, ördeğin gittiği heryere arkasından geldiğini söyleyerek, "Nereye gidersem, o da peşimden geliyor. Kahvede, bakkalda veya gittiğim her yerde benimle beraber. Beni görmediği zaman sürekli bağırıyor" dedi.
23 Temmuz 2018 21:13
Sahibinin peşini bırakmıyor...
Bursa'nın Karacabey ilçesinde esnaf Muhammet Çakır'ın (23), 4 günlükken alıp beslemeye başladığı ördek yavrusu, sahibinin peşinden ayrılmıyor.
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