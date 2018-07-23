DHA - Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yolderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel ve Ahmet Başyiğit çiftinin bebeği Ayşenur Başyiğit birden ağlamaya başladı. Yatağın yakınında akrep gören aile minik Ayşenur'u hemen Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ayşenur Başyiğit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
23 Temmuz 2018 19:34
Akrep sokmuştu... Ayşenur bebekten acı haber
KAHRAMABNMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde akrep sokan 11 aylık Ayşenur Başyiğit hayatını kaybetti.
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