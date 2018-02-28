28 Şubat 2018 15:51

YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
YKS başvuruları yarın başlıyor. ÖSYM, 2018 YKS başvuru kılavuzunu yayımladı.
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YKS başvuruları başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS'nin başvuru kılavuzu yayımlandı.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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