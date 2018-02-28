YKS başvuruları başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS'nin başvuru kılavuzu yayımlandı.
28 Şubat 2018 15:51
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
YKS başvuruları yarın başlıyor. ÖSYM, 2018 YKS başvuru kılavuzunu yayımladı.
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