Büyükşehirlerdeki 'gizli şekere' dikkat!

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yaptığı araştırmaya göre, şeker hastalığını tetikleyen etmenlerden biri de hava kirliliği.

DHA - Türkiye’deki sonuçlar da bu araştırmayı doğruladı. Türk Toraks Derneği tarafından açıklanan son veriler; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) referans verileri baz alındığında, Türkiye’deki 81 ilden 80’inin havasının kirli olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin en kirli havasına sahip şehirleri olan Bursa, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara’da görülen diyabet (şeker hastalığı) oranları; ülke ortalaması olan yüzde 14’ün üzerinde yer alıyor. Temiz havasıyla bilinen Trabzon’da ise bu oran sadece yüzde 9’larda. Hava kirliliğinin obezite ve diyabet oranını arttırdığını anlatan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, “Türkiye’nin diyabet ortalaması yüzde 13.7. Yani 7 kişiden birinde diyabet görülüyor. Üç büyük ilimiz, İstanbul, Ankara ve İzmir’de de durum çok farklı değil. Buralarda da diyabet oranları Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Hava kirliliğinin fazlalığı diyabet etmenlerinden biri olabilir” diye konuştu.