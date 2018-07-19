Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğü ekipleri Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde H.D ve M.S isimli kişilere ait bir tarlada boyları 2 ile 150 santim arasında değişen 225 bin 408 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
19 Temmuz 2018 16:48
Kırklareli'nde 225 bin kök kenevir ele geçirildi
Kırklareli’nde bir tarlada 225 bin 408 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.
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