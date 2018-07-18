DHA - Ezgi Tekin isimli bir kişi dün Taksim metrosu Gezi parkı çıkışındaki asansörden kedi sesi geldiğini duydu.Güvenlik görevlilerine olayı bildireren kadın oradan ayrıldı. Bugün aynı yerden yine kedi sesi geldiğini duyan Tekin bu sefer itfaiye ekiplerine haber verdi ve orada bekledi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kedinin mahsur kaldığı yeri kırdı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda kedi kurtarılarak Gezi Parkına salındı.
18 Temmuz 2018 20:08
Metroda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Taksim metrosu Gezi Parkı çıkışındaki asansör aralığında 2 gündür mahsur kaldığı iddia edilen kedi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.
Çok Okunanlar
-
Metroda mahsur kalan kedi kurtarıldı
-
Jandarma ekipleri bugün tespit etti
-
Polis her yerde onu arıyordu...
-
Podyumda bebeğini emziren model, tartışma yarattı
-
İstanbul'da çıplak adam dehşeti
-
Dejavu hissi neden yaşanır?
-
İntihar girişimini böyle izlediler
-
Tüm zamanların rekoru! Tam 37 bin 138...
-
Eski eşyalarını yakmak isterken kendini yaktı
-
Dünyanın en eski ekmek tarifi orada ortaya çıktı