Jandarma ekipleri bugün tespit etti

DHA - Hakkari kırsalında operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, bugün, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak tespit eti. Sığınakta yapılan aramada, yüklü miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Oğul köyü kırsalında gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü PKK'nın kullandığı tespit edilen sığınakta yüklü miktarda giyim ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve bu malzemelerin uzman ekiplerce imha edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"18.07.2018 günü ilimiz Merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir sığınakta; 500 litre mazot, 2 büyük tüp,1 küçük tüp, 9 boş tüp, 20 jelikan, 1 elektrikli ocak, 1 gaz sobası, 10 çakmak gazı, 16 ampul, 20 metre bahçe teli, 30 battaniye, 2 uyku tulumu, 25 metrekare halı, 1.000 metrekare branda, 40 kişisel bakım malzemesi, 30 sabun, 10 ayakkabı, 6 çift plastik ayakkabı, 4 yağmurluk, 1 parka, 150 kilo kırmızı mercimek, 30 kilo yeşil mercimek, 100 kilo kaçak çay, 150 kilo şeker, 50 kilo salça, 150 kilo nohut, 150 kilo kuru fasulye, 100 kilo deterjan, 15 kilo tuz, 1.000 paket gümrük kaçağı sigara ile çok sayıda mutfak ve hırdavat malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."