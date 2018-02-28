Öpüşme Nasıl Keşfedildi?

Romantizmin simgesi olan öpüşmenin farklı toplumlarda nasıl algılandığını ya da yararlarını biliyor musunuz? İşte öpüşme hakkında bilinmeyenler…

Öpüşmeyi insanoğlu tarihte nasıl keşfetti? Yoksa genlerimizde mi var? Peki ya Fransız öpücüğü neyin nesidir?

19. yüzyılda öpüşmeyi bilmeyen topluluklar vardı. Mesela Finlandiya’daki bazı kabileler öpüşmeyi ahlaksızlık olarak nitelendiriyordu.

Bilinen ilk öpüşme benzeri davranış M.Ö. 1500’lü yıllarda Hindistan’daki Sanskritçe belgelerde görüldü. Eylemin adı öpüşme değil ‘ağızla koklamak’tı.

Öpüşmenin mağara adamlarından gelmiş olacağına inananlar da çoğunlukta. Karanlıkta birbirini tanımak için yüzlerini koklamak zaman içinde öpüşmeye kadar gelmiş.

Charles Darwin’e göre öpüşmek insan genlerinde bulunuyordu.

Normal bir öpücük sadece iki kası çalıştırırken Fransız öpücüğü yüzdeki 34 farklı kası çalıştırıyor.

Tutkulu bir öpüşmeyle dakikada 6.4 kalori yakılıyor. Ortalama bir insan hayatı boyunca 15 gününü öpüşerek geçiriyor.