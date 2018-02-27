Komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

DHA - Olay saat 18.00 sıralarında Karakavak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre M.B., ile komşusu H.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B., H.K.’yı omzundan 2 kez ve bir kez de bileğinden meyve bıçağı ile bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, komşusu M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.