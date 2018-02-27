Meteorolojiden son dakika uyarısı!

DHA - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 28 Şubat Çarşamba günü için Burdur ve Isparta'da kuvvetli lodosun etkili olacağı belirtildi. Rüzgarın yarın Isparta ve Burdur çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden, zamanla batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği kaydedildi. Açıklamada, ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Isparta ve Burdur'da saat 04.00 sıralarında başlayacak lodosun, saat 23.00'e kadar etkili olacağı kaydedildi.