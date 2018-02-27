Canan Karatay önerdi: Baş ucunuzda mutlaka bulundurun

Kaya tuzu milyonlarca yıl önce denizden kalan tuzun kaya katmanları haline gelmesi ile oluşmuştur. Kaya katmanları içerisinde yer alan tuzların güneşin ve basıncın etkisiyle kristalize hale gelmesine ise kristal kaya tuzu denir.

Pozitif iyonlar zararlı

Işıklar, telefonlar, bilgisayarlar pozitif iyonlar salgılar ve bu pozitif iyonlar sağlığımız için zararlıdır. İşte bu tuz lambaları pozitif iyonu negatif iyona çevirir. Ayrıca astım hastaları için de çok önemlidir.

Tuz lambasının özellikle yatak odanızda, gece uyuduğunuz ortamda olursa salgıladığı negatif iyonlar ile bize sayısız fayda sağlar. Tuz lambası sadece evimizde değil, ofis ortamlarındaki kullanımda da bize sağlığımıza sayısız katkılar da bulunur.

İş temposundan dolayı ofislerde meydana gelen yorgunluğu ve konsatrasyon eksikliğini odaklanamama problemini azaltmaktadır.



İş ortamında kullanılan elektronik cihazların( yazıcı, bilgisayar, iletişim araçları vs.) yaymış olduğu radyasyonun olumsuz etkisini giderici yapıya sahiptir.

Odanın havasını kaliteli hale getirerek odada ki atmosferi iyileştirir. Bu nedenle ofis içerisindeki bireylere rahatlık hissi verir.

Sigara dumanının olumsuz etkisini minimize eder.

Tuz lambası neden faydalı?

Tuz lambasının en başta gelen faydası negatif(eksi) iyonlardır.

Negatif iyonlar, genel olarak havanın vitaminleri olarak ifade edilmektedir. Negatif iyonla bağdaşlaştıracağımız diğer bir kavram ise rahatlık hissidir. Negatif iyonlar bulunduğumuz havayı temizler havanın tazelenmesini ve daha canlı hale gelmesini sağlar.



Çünkü tuz lambası havadaki bakteriler, polenleri, tozları, virüsleri, kılları kendisine çeker. Tuz mağarasından çıkarılan kaya tuzundan el işlemesi ile üretilen tuz lambası doğal şekilde negatif iyon yayar.

Negatif iyonun faydaları

Negatif iyon, gelişim çağında yer alan çocukların gelişim sürecini sağlıklı şekilde atlatmasını sağlar.

Negatif iyon, konsantrasyon veya odaklanamama problemini doğrudan önlediği için tam verimlilik kavramına uygun bir çalışma ortamı ve fırsatı sağlar. Bu nedenle vücuda dinçlik verir.

Negatif iyon, bağışıklık sisteminin güçlendirir, yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Negatif iyon, ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara, stres, agresiflik, uyku problemi gibi rahatsızlıkları giderici ve önleyici etkiye sahiptir.

Negatif iyon, astım, bronşit, nefes darlığı, gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Grip, nezle ve diğer mevsimsel rahatsızlıkları önler. Akciğerin çalışma potansiyelini artırır. (Mynet)