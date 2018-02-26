Merakla beklenen On Numara sonuçları açıklandı

On Numara sonuçları belli oldu! On Numara kuponlarını yatıran vatandaşların heyecanlı bekleyişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş ile sona erdi. On Numara'da geçen hafta Yozgat'tan bir kişi 10 bilerek büyük ikramiye olan 352 bin 631 lira kazanmıştı. Peki bu hafta On Numara şanslı rakamları ve ikramiyeleri neler? İşte 26 Şubat On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI - 26 ŞUBAT : 7 - 8 - 14 - 19 - 21 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 - 40 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 53 - 55 - 59 - 63 - 70