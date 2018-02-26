Kedi, köpek ve gelincik sahipleri dikkat! Artık zorunlu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, ev hayvanı sahibi; kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutuldu. Tüm köpek sahipleri 1 Ocak 2021, tüm kedi ve gelincik sahipleri ise 1 Ocak 2022'den itibaren en geç bir yıl içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak her yaştaki kedi, köpek ve gelinciklerinin kimliklendirme-kayıt işlemlerini yaptıracak.

Ev hayvanı sahipleri, hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olacak ve onları terk edemeyecek. Hayvanların sahibi 16 yaşından gün almış fakat 18 yaşını doldurmamış ise veli veya vasisi sorumlu olacak.

Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanlara yönelik tedaviler, pasaportuna işlenecek. Kuduz aşıları minimum 12 haftalıkken yapılacak.

HAYVANLARA MİKROÇİP TAKILACAK

Kedi, köpek ve gelinciklerin boynunun sol tarafında kulağa yakın kısmına veya iki skapula arasına deri altına mikroçip yerleştirilecek. Mikroçip uygulaması veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerince gerçekleştirilecek.

Yeni doğan ev hayvanının sahibi doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne başvurmakla yükümlü tutuldu. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde veri tabanına kaydedilecek. Bu hayvanlara yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgiler en geç 15 gün içinde kaydedilecek.

Ev hayvanı sahibi, çıkarılan pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 içinde durumu bildirecek. Taleple 15 gün içinde yeniden pasaport hazırlanacak.

Ev hayvanlarının sahip değişikliğinde 'Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi', yurt dışından ithal edilmiş hayvanlar için ise "İthalat Belgesi"nin bir örneği ve varsa pasaportu 60 gün içinde yeni sahibi tarafından Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine verilecek. Resmi veteriner hekim tarafından veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliği işlenecek. İthal edilmiş hayvanlar için yeni pasaport düzenlenecek.

SOKAK HAYVANLARI SAHİPLENİLİRSE KİMLİK ZORUNLU

Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi halinde "Sahipsiz Hayvan Edinme Formu" ve varsa hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak. Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse kayıtlarını yaptıracak. Eğer hayvanın resmi kayıtlarda daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine durum iletilecek ve ev hayvanını gelip teslim alması için 30 gün süre verilecek. Bu sürede ev hayvanı yediemin olarak, bulduğunu beyan eden ve kayıt için müracaatta bulunan kişiye teslim edilecek. Süre sonunda sahibinin hayvanını teslim almaması halinde yeni sahibi adına kaydı yapılacak. Tebligata rağmen hayvanını teslim almaya gelmeyen kişiler, hayvanı terk etmiş sayılacak.

Ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldığı işletmelerce güncel kayıtlar tutulacak. Bu kayıtlarda, hayvan hareketlerinin tarihi, gittiği veya geldiği işletmeyle sahiplerinin bilgileri, mikroçip numaraları, doğum tarihi, cinsiyeti, ırkı, rengi ve ölüm tarihi bulunacak. Bunlar en az 5 yıl saklanacak.