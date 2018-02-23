Sahte psikolog aileleri böldü

ALMANYA’nın Rheinland Pfalz Eyaleti’nde aile mahkemelerine çocukların velayeti ve ailelerinden alınıp alınmaması konusunda bilirkişi raporu yazan sahte psikolog Andreas S.’nin kaç ailenin canını yaktığı, kaç ailenin dağılmasına yol açtığı, kaç çocuğu ailesinden kopardığı bilinmiyor.

Andreas S., mektupla doğal tedavi uzmanlığı okumuş. Ama Saarbrücken Üniversitesi adına sahte ‘diplom psikolog’ diploması düzenleyerek yıllarca eyaletteki aile mahkemelerine bilirkişi raporu yazmış. Mahkemeler Andreas S.’nin bilirkişi raporuna dayanarak, karar vermiş. Onun raporlarıyla çok sayıda çocuk ailelerinden koparılmış.

Saarbrücken Üniversitesi mahkemeye gönderdiği yazıda Andreas S. adında birinin üniversitelerinden mezun olmadığını, mührün sahte olduğunu belirtti.

760 BİN EURO

Andreas S. 2009-2014 yılları arasında düzenlediği bilirkişi raporu karşılığı mahkeme kasasından 760 bin euro almış. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi Başkanı Bruno Kremer, “Bir şarlatanın raporuyla çocukları ellerinden alınan anne babaların duygularını çok iyi anlıyorum. üç yılın altında bir ceza yetersiz kalırdı” dedi.

Mahkeme Başkanı, sanık Andreas S.’nin yargıya güveni sarstığını vurguladı ve sanığı 175 mesleki dolandırıcılık ve 7 kez yalan ifade suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.