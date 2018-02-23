Felçli kocasını boşadı, en yakın arkadaşıyla evlendi

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan bir kadın felçli kocasını boşayarak, kocasının en yakın arkadaşıyla evlendi. İşin daha ilginç kısmı ise üçünün birlikte yaşaması.

Bu şimdiye kadar okuduğunuz en ilginç ve en tuhaf hikaye olabilir. Çin’in Henan eyaletinde yaşayan bir kadın felçli kocasını boşayarak, kocasının en yakın arkadaşıyla evlendi. İşin daha ilginç kısmı ise üçünün birlikte yaşaması.

TUHAF BİR AŞK ÜÇGENİ

2002 yılında geçirdiği maden kazası yüzünden belden aşağısı felç olan Xie Xiping, karısının en yakın arkadaşı Liu Zongkui ile evlenmesini istedi. Şimdi hepsi çocuklarıyla beraber yaşıyor.

Felç olduktan sonra karısının kendisini terk edeceği düşüncesine kapılan Xie, eşinin en yakın arkadaşıyla evlenmesini isteyerek hak ettiği mutluluğu yaşamasını istedi.