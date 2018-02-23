Erzincan'da 'Tukan' kuşu ele geçirildi: Değeri 25 bin

Erzincan Valiliği, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erzincan’ın Tercan İlçesi E/80 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol ve arama noktasında piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan “Tukan” cinsi kuşun ele geçirildiğin duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erzincan’ın Tercan İlçesi E/80 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol ve arama noktasında, 22 Şubat 2018 tarihinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde yakalandığı belirtilen Tukan kuşunun, İstanbul iline sefer yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünde, İran uyruklu M.K.A. isimli bir yolcu tarafından yurda girmesi izne tabi olan ve kaçak yollarla sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Valiliğin resmî internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erzincan’ın Tercan İlçesi E/80 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol ve arama noktasında piyasa değeri yaklaşık 25.000 TL olan “Tukan” cinsi kuş ele geçirilmiştir.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erzincan’ın Tercan İlçesi E/80 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol ve arama noktasında 22 Şubat 2018 tarihinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, İran ülkesinden İstanbul iline sefer yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünde, İran uyruklu M.K.A. isimli bir yolcu tarafından yurda girmesi izne tabi olan ve kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen, yolcu koltuğunun altına gizlenmiş bir kafes içerisinde, “Tukangiller” familyasından Güney Amerika’nın Tropikal ormanlarında yaşayan, kırmızı uçlu siyah büyük gagalı, güçlü ayaklı, kısa ve yuvarlanmış kanatları olan 4/5 renk tüy tonuna sahip ve piyasa değeri yaklaşık 25.000 TL olan “Tukan” cinsi kuş ele geçirilmiştir.

Şüpheli İran uyruklu M.K.A. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmış olup, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak, 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. Md. (k) bendi ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 20. Maddesine göre idari işlem başlatılmış olup, ele geçirilen “Tukan” cinsi kuş Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."