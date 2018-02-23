Eşiyle kavga etti: Kendi boğazına bıçak sapladı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, eşi Yasin B. ile kavga eden Handan B. (22), mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına sapladı.

DHA - Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin ile Handan B. çifti, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada, mutfağa giden 1 çocuk annesi Handan B., eline aldığı bıçağı boğazına sapladı. Yasin B.'nin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Handan B.'ye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Handan B., tedaviye alındı. Yasin B. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Evde de araştırma yapan polis, incelenmek üzere olayda kullanılan bıçağı aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşiyle kavga etmesinin ardından mutfaktan aldığı bıçağı boynuna sapladığı belirten Handan Babat, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Handan Babat'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.