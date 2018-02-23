Tuhaf bir aşk üçgeni

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan bir kadın felçli kocasını boşayarak, kocasının en yakın arkadaşıyla evlendi. İşin daha ilginç kısmı ise üçünün birlikte yaşaması.

2002 yılında geçirdiği maden kazası yüzünden belden aşağısı felç olan Xie Xiping, karısının en yakın arkadaşı Liu Zongkui ile evlenmesini istedi. Şimdi hepsi çocuklarıyla beraber yaşıyor.

Felç olduktan sonra karısının kendisini terk edeceği düşüncesine kapılan Xie, eşinin en yakın arkaşıyla evlenmesini isteyerek hak ettiği mutluluğu yaşamasını istedi.

Kadın bunu kabul etti ancak eski eşine bakmaktan da vazgeçmedi.

Kadının ilk eşinden ve şimdiki eşinden olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.

Kadın eski kocasını sevmekten hiç vazgeçmediğini, Liu ise felçli arkadaşına özveriyle ve baktığını söylüyor.

Sosyal medya kullanıcıları bu durumu yanlış bulurken, bazıları bunun sevgi, merhamet ve dostluğun sıcak bir öyküsü olarak gördüğünü söylüyor.