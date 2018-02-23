Mutsuzluk hızla büyüyor!

Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2016 yılında %61,3 iken 2017 yılında %58’e düştü.

Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %10,4’ten %11,1’e yükseldi.

KADINLARDA MUTLULUK ORANI DÜŞTÜ

Kadınlarda mutluluk oranı 2016 yılında %64,5 iken, 2017 yılında %62,4’e, geriledi. Mutluluk oranlarında en fazla düşüş ise erkeklerde yaşandı. Erkeklerin 2016’daki mutluluk oranı %58,1’den geçtiğimiz sene %53,6’ya düştü.

45-54 YAŞ ARALIĞINDAKİLERDE MUTSUZLUK YAYGIN

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında %53,1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ YARISI MUTSUZ

Mutluluk oranlarının eğitim kategorilerine göre dağılımına bakıldığında ise işsizlik, atanmama, yandaş kadrolaşması gibi kronik sorunlarla boğuşan Türkiye’de üniversite mezunlarının neredeyse yarısının mutsuz olduğu ortaya çıktı. Raporda, yüksek öğretim mezunlarının yalnızca %56,9’unun ‘mutlu olduğu’ ifade edildi.

%3’Ü KENDİ KENDİNE MUTLU OLABİLİYOR

Kendilerini en çok kimlerin mutlu ettiği oranlarına bakıldığında ise eşinin kendisini mutlu ettiğini beyan edenlerin oranı %5,4 olurken, bireylerin %3,4’ü ise kendi kendini mutlu edebildiğini bildirdi.

TOPLUM SAĞLIK İSTİYOR

Mutluluk kaynağı olan değerlere bakıldığında ise ilk sırayı “her şeyin başı sağlık” sözünün yaygın olduğu Türkiye’de sağlık konusu aldı.

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %68 oldu.

PARAYLA MUTLU OLANLARIN ORANI YALNIZCA %3,9

Kendilerini başarının mutlu edeceğini belirtenlerin oranı %9 olurken, parayla mutlu olanların oranı ise %3,9 oldu. İşi var diye mutlu olanların oranları ise %1,9.

TOPLUMUN %27’Sİ GELECEĞİNDEN UMUTSUZ

Rapora göre kendi geleceklerinden umutlu olmadığını beyan edenlerin oranı ise %27