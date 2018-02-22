Atatürk'ün Latife Hanım'a hediye ettiği atın eyeri satışta

Atatürk’ün Latife Hanım’a hediye gönderdiği “Sakarya” isimli atının eyeri, internet üzerinden online düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı. Gazete Habertürk'teki habere göre; müzayedeyi düzenleyen İstanbul’daki Pingudu Müzayedecilik’in yönetim kurulu başkanı Aykut Altınelli, Atatürk’ün yakın çevresindeki bir ailenin koleksiyonundan oluşan özel eşyaları internet ortamında satışa sunduklarını söyledi.

Müzayedede 400’den fazla ürünün satışının yapılacağını belirten Altınelli, “Atatürk’ün ailesine yakın, isminin açıklanmasını istemeyen koleksiyoner yıllarca bunları muhafaza etmiş. Meraklıların bunlara sahip olabilmesi için bizim aracılığımızla satışa sundu” dedi. Ürünlerin tamamının orijinal ve aile terekesine (miras) ait olduğunu vurgulayan Altınelli, müzayedenin sadece bu eserlere yönelik yapıldığına dikkati çekti. Katılımın yalnızca internet ortamında olacağını ve ürünlerden satın almak isteyenlerin 25 Şubat’ta sadece online olarak pey verebileceğini aktaran Altınelli, müzayedede her biri çok önemli eserler bulunduğunu kaydetti.

DİKKAT ÇEKİCİ ESERLER

Altınelli, eserler arasında dikkati çekenlerin başında Mustafa Kemal Atatürk’ün Latife Hanım’a armağan ettiği Sakarya isimli atının eyeri, Zübeyde Hanım’a ait gümüş el işlemeli yastık yüzü ile Atatürk imzalı İstiklal Madalyası beratı ve belgelerin olduğunu ifade etti.

Sakarya isimli atın eyerinin 30 bin, yastık yüzünün 6 bin, cepkenin 6 bin, Atatürk ıslak imzalı bir belgenin 20 bin, fotoğrafların ise 200 ile 1500 TL arasında başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu dile getiren Altınelli, şöyle konuştu: “Atatürk ve Hasan Rıza Soyak’ın Meclis’e gelirken fotoğrafı ve Hasan Rıza Soyak’ın Türkiye Riyaseticumhur Kalemi Mahsus Müdürlüğü antetli kendi el yazısıyla 1934’te yazdığı doküman, İsmet İnönü’nün 1928’te Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Atatürk’e yazdığı kutlama mesajı, Atatürk’ün hastalığıyla ilgili Ankara’da toplanan 7. Tıp Kongresi’nde açıklanmış raporu da dikkati çekici eserler arasında.”

Atatürk'e ait mızıka ve mektup açacağı.

25 ŞUBAT’TA SONA ERECEK

Atatürk'ün özel hayatıyla ilgili eserlerin yanı sıra Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden Cumhuriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramlarına ait Cumhuriyet’in ilk dönem fotoğraf ve kartpostallarının da yer alacağı müzayede, 25 Şubat saat 22.30’da sona erecek.