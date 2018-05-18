Kırlangıçların yuvadan uçmasını beklediler

Kadirli Belediyesine ait asfalt şantiyesinde, asfalt yapımında kullanılan kum yığınlarına yuva yapan kırlangıç kuşlarının yuvalarına zarar verilmemesi için Belediye Başkanı Dr.Ömer Tarhan’ın talimatıyla şantiyede işler durdurulmuştu.

1 AY İŞLER DURDU

Nisan ayında kuluçka döneminde yuva yapan kırlangıçların yavrularını yuvadan uçurmasıyla birlikte şantiyedeki bir aylık misafirlikleri sona erdi. Kırlangıçların yavrularıyla birlikte kum yığınlarını terk etmesiyle asfalt şantiyesinde duran işlerde yeniden başladı.

YAVRULARINI BÜYÜTÜP GİTTİLER

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Salih Kocabaş işlere kaldıkları yerden yeniden başladıklarını belirterek, “Her yıl nisan ayında kırlangıçlar şantiyede misafirimiz oluyor. Kum yığınlarına yuva yapıyorlar. Bu yıl da aynı şekilde yuvalarını yaptılar. Biz de belediye başkanımızın talimatıyla işleri durdurduk. Yuvalara zarar vermemek için de itina gösterdik. Şu anda kırlangıçlar yavrularını büyüttüler ve yuvadan uçup gittiler. Bizde tekrardan işe başı yaptık” şeklinde konuştu.