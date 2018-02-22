Doktorları bile şaşkına çevirdi! Tavuk gibi yumurtluyor...

Endonezya'nın Gowa şehrinde yaşayan Akmal, 2016 yılından beri düzenli olarak yumurtladığını açıkladı.

Endonezya'da duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre; 14 yaşındaki Akmal adlı bir çocuk, doktorların gözü önünde yumurtladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Endonezya'nın Gowa şehrinde yaşayan Akmal, 2016 yılından beri düzenli olarak yumurtladığını açıkladı. Daha önce de defalarca hastaneye kaldırıldığı kaydedilen çocuğun doktorların önünde iki kez yumurtladığı iddia edildi.

Böyle bir şeyin tıbben imkansız olduğunu kaydeden uzmanlar, yumurtaların rektuma kasıtlı olarak sokulduğunu düşünüyor. Fakat çocuk ve babası bu iddiaları yalanladı.

Baba Rusli şunları söyledi: "İki yıl içinde 18 kez yumurtladı, şimdi de iki tane... İlk yumurtayı kırdığımda içeriğinin sadece sarı olduğunu, yumurtada beyaz olmadığını gördüm" dedi.

İnanması güç olan bu olay karşısında doktorlar yaşanılan bu durumu araştıracağını duyurdu.